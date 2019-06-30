Бывший игрок «Динамо» Хольмен может продолжить карьеру во ФранцииSport24.ru вчера в 20:52

Экс-защитник «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру во Франции, сообщает L’Equipe. По данным источника, Хольмен получил предложение от «Амьена». Клуб предложил 27-летнему шведу трехлетний контракт, а игрок дал свое согласие на переход.

Бывший игрок «Динамо» Хольмен может продолжить карьеру во Франции

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