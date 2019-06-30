Футбол
Бывший игрок «Динамо» Хольмен может продолжить карьеру во ФранцииSport24.ru вчера в 20:52
Экс-защитник «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру во Франции, сообщает L’Equipe. По данным источника, Хольмен получил предложение от «Амьена». Клуб предложил 27-летнему шведу трехлетний контракт, а игрок дал свое согласие на переход.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
Баскетбол
«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн
«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:52
Политика
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика
Немецкий политик раскритиковала санкции против России
Мануэла Швезиг, руководитель Социал-демократической партии Германии и премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания выступила с критикой антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Режиссера избили в Москве
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Красноярском крае сгорел торговый центр
В тушении пожара были задействованы 56 человек и 15 единиц техники.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения
«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
В Сети появились снимки видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Официальный анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2000 Super состоится только 2 июля, но в Сети уже появились снимки некоторых из них.
Обновлено 27 июня в 11:27
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет
Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитана
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном команды. Кандидатуру испанца выбрал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Обновлено в 03:35
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Космос
Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска
Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено 28 июня в 09:36
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Политика
Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32