Футбол
Бывший игрок ЦСКА и «Милана» Хонда может вернуться в Серию АSport24.ru вчера в 14:13
Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда входит в сферу интересов «Брешия». Новичок Серии А намерен подписать 32-летнего японца свободным агентом после того, как летом истечет его контракт с австралийским клубом «Мельбурн», сообщает Brescia Oggi.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Здоровье
Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Наука
Сенсорные перчатки помогут роботам распознавать объекты на ощупь
Перчатка с сенсорным покрытием, созданная инженерами Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки), позволяет фиксировать давление, возникающее при взаимодействии с разными объектами.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Украина пропустила встречу глав правительств стран СНГ
Глава исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление о том, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:06
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи доллар и евро снижаются к рублю. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 03:24
Экономика
Пенсии можно будет получать по старому пенсионному возрасту
Можно будет установить и более высокий возраст, но не выше нового - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, пишут Известия.
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Авто
Электрокары Karma могут появиться в России
Компания из Южной Калифорнии в настоящее время ориентирована на рынок США, но к 2020 году она намерена удвоить свое присутствие в США до 13 новых городов и выйти на рынки 19 новых стран на пяти континентах.
Обновлено в 00:43
Спорт
Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.
Обновлено в 03:58
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт
Московских автомобилистов предупредили о непогоде и вечерних пробках
Дачные пробки ожидаются вечером 31 мая на дорогах Москвы, час пик начнется раньше обычного, днем же автомобилистам стоит быть осторожнее с парковкой из-за непогоды.
Обновлено в 04:07
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Футбол
Уфа — Томь 2:0
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Здоровье
Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В Киеве назвали время очередной встречи в «нормандском формате»
Новое руководство Украины сообщило о подготовке очередной встречи в нормандском формате.
Обновлено в 01:07