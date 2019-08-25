Футбол
Бывший игрок «Барселоны» Тельо отказался переезжать в РоссиюBookmaker-ratings.ru 03:06
28-летний испанец отказался от перехода в стан российского клуба. По информации Onda Cero, в услугах бывшего игрока «Барселоны» были заинтересованы «Краснодар» и «Спартак», однако сам футболист отказался от данного трансфера.
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