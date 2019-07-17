Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Мохаммади перешел в «Гент»Sport24.ru 11:03
Бывший футболист «Ахмата» Милад Мохаммади перебрался в «Гент», сообщает официальный сайт бельгийского клуба. С 25-летним футболистом заключен контракт на 3 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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