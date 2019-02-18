Политика

Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа ПутинуВедомости вчера в 22:35

Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
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В Госдуме оценили слова Трампа о доверии Путину по вооружениям КНДР

РИА Новости06:53

Экс-глава ФБР: Дональд Трамп не поверил своей разведке из-за слов Путина

Эхо Москвы02:00

Трамп не поверил разведке США из-за Путина

Lenta.ruвчера в 20:42

Бывший и. о. главы ФБР: Трамп не поверил разведке США из-за Путина

RT на русскомвчера в 22:30

Экс-глава ФБР сообщил о недоверии Трампа своей разведке из-за слов Путина

РБКвчера в 22:01

NPR: бывший и.о. главы ФБР заявил о «впечатляющем» количестве контактов Трампа с Россией

Газета.Ru02:41

Бывший и.о. главы ФБР заявил, что Трамп не поверил в отчет разведки о КНДР из-за Путина

ТАССвчера в 20:16
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Происшествия

В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке

Обновлено в 06:04
Происшествия

Потерявшийся в Москве ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»

Шестилетний ребенок, потерявшийся в воскресенье вечером в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден, ребенок провел ночь на улице, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси

Атаки на торговые центры В Москве за прошедшие выходные телефонные террористы "атаковали" 12 крупных торговых центров, в результате было эвакуировано более 8 тыс посетителей.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Политика

Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени

В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено в 05:01
Политика

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от российских SSJ-100

Обновлено в 02:41
Политика

Российский лимузин Aurus покажут в Абу-Даби

Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» представлен в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

Командование ВСУ в Донбассе сообщило о взятии в плен ополченца

10 февраля Народная милиция ДНР взяла в плен украинского наемника, воевавшего в рядах ВСУ против защитников Донбасса.
Обновлено в 00:53
Политика

Facebook заблокировал проекты RT

Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Политика

В Кремле назвали Калви последовательным и крупным инвестором

В Кремле знают основателя Baring Vostok Майкла Калви как последовательного и крупного инвестора, который отстаивал тезис о привлекательности российского рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:44
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике

Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Липецкого депутата обвинили в обмане 1 тыс. 700 дольщиков

Следствие заочно обвинило депутата облсовета Липецка Михаила Захарова в мошенничестве в особо крупном размере: обмануты были 1 тыс. 700 дольщиков.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

Выяснилось, что школьник проиграл спор своим друзьям, по условиям которого он должен был ударить полицейского.
Обновлено в 06:01
Общество

Жители России 19 февраля смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние — в этот день Луна подойдёт на минимальное расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 06:35
Политика

«Коммерсантъ» узнал об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС

Поправки к Газовой директиве ЕС по факту означают, что «Северный поток-2» в первые годы эксплуатации окажется недозагруженным, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:45
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Политика

«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Авто

Эксперты назвали самые выгодные для покупки в России автомобили

Седан Renault Logan, кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway, пикап Toyota Hilux, а также кроссоверы Honda CR-V и Mazda CX-5 стали самыми выгодными автомобилями с точки зрения их перепродажи через три года после покупки.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Испанский военный корабль показал оружие Гибралтару

Испанский военный корабль пытался заставить коммерческие суда покинуть воды возле Гибралтара — британской территории на Пиренейском полуострове.
Обновлено в 03:49
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград Голубую дивизию

Популярная испанская газета ABC опубликовала хвалебную статью о своих соотечественниках, помогавших Адольфу Гитлеру осуществлять блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.
Обновлено в 05:53
Политика

Премьер Польши отменил свой визит в Израиль после речи Нетаньяху

По сообщениям израильского информационного агентства Mako, поводом к отмене визита стали слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во времена Второй мировой войны.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Спорт

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде

Финал Кубка России 2018-2019 по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.
Обновлено в 03:56
Политика

Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром

Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Политика

Климкин призвал остановить Россию

Россию, «маниакально» отстаивающую свои интересы, необходимо остановить, заявил в своем фейсбуке министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 05:25
Политика

Лавров прокомментировал призыв Трампа к ЕС «забрать» боевиков ИГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 06:15
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что идея измерения охвата талии обсуждается, но пока рано говорить о том, что работодателей будут штрафовать за превышение определенного охвата талии у сотрудников.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Россия пока не получила от Индии аванс за С-400

Обновлено в 06:21
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