Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в МосквеКоммерсантъ 01:58

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источник: в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева

"Обыски и задержание Ишаева — связанные между собой события", — подчеркнул собеседник РИА Новости. С 1991 года Ишаев был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
РИА Новости01:47

Подробнее о событии

Источник: в Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев

ТАСС02:49

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

РБК01:57

В чем могут обвинить экс-главу Хабаровского края, рассказал источник

Газета.Ru02:43

О задержании Виктора Ишаева и членов его бывшей команды сообщают Телеграм каналы

AmurMedia.ru01:50

Чем известен Виктор Ишаев

Коммерсантъ03:20

ФСБ проводит обыски в коммерческих организациях Хабаровска

Московский Комсомолец02:32

Источник: в офисе представительства «Роснефти» в Хабаровске проводят обыски

РИА Новости03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина

Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Политика

Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo новое видео, на кадрах которого продемонстрирован складной смартфон.
Обновлено в 03:03
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала о важности семьи в своей жизни

У Алсу в активе уже есть две сыгранные роли, но именно они убедили ее, что актриса не принадлежит себе и семье, а бесконечные съемки отнимают у нее практически все свободное время, которое ей необходимо уделять семье.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Защита просит отпустить Абызова под залог в размере 1 млрд рублей

Адвокаты просят суд отпустить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Политика

Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:16
Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

«С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Обновлено в 00:00
Общество

В Приморье задержано судно под флагом Кипра

Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Кино

Умер грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили

Известный грузинский актер и кинорежиссер Эрекле Бадурашвили умер в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Космос

NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

Годовая дивидендная доходность акций «Норникеля» может снизиться до 5-7%

Акционер и президент "Норильского никеля" Владимир Потанин планирует начать переговоры с "РУСАЛом" об изменении дивидендной формулы с целью снижения дивидендных выплат, заявил В.Потанин в интервью Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика

Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Авто

Ford уходит с российского рынка

Автомобильный бренд Ford уходит с российского рынка, сообщает СП Ford Sollers.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие

«Сейчас Россия задает вектор развития»: Эксперт назвал пиаром заявление США о планах сборки в космосе ядерного двигателя

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление Минобороны США о том, что оно планирует начать разработку ядерных двигателей для космических ракет, которые будут собираться прямо на орбите.
Обновлено в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное