Бывший губернатор Хабаровского края задержан в МосквеКоммерсантъ 01:58

"Обыски и задержание Ишаева — связанные между собой события", — подчеркнул собеседник РИА Новости. С 1991 года Ишаев был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

с чего всё началось

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

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