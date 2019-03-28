Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в МосквеКоммерсантъ 01:58
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
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с чего всё началось
"Обыски и задержание Ишаева — связанные между собой события", — подчеркнул собеседник РИА Новости. С 1991 года Ишаев был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.РИА Новости01:47
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Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина
Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi показали на видео
Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo новое видео, на кадрах которого продемонстрирован складной смартфон.
Обновлено в 03:03
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Певица Алсу рассказала о важности семьи в своей жизни
У Алсу в активе уже есть две сыгранные роли, но именно они убедили ее, что актриса не принадлежит себе и семье, а бесконечные съемки отнимают у нее практически все свободное время, которое ей необходимо уделять семье.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Защита просит отпустить Абызова под залог в размере 1 млрд рублей
Адвокаты просят суд отпустить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
«С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Обновлено в 00:00
Общество
В Приморье задержано судно под флагом Кипра
Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Умер грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили
Известный грузинский актер и кинорежиссер Эрекле Бадурашвили умер в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Годовая дивидендная доходность акций «Норникеля» может снизиться до 5-7%
Акционер и президент "Норильского никеля" Владимир Потанин планирует начать переговоры с "РУСАЛом" об изменении дивидендной формулы с целью снижения дивидендных выплат, заявил В.Потанин в интервью Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот
Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика
Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Авто
Ford уходит с российского рынка
Автомобильный бренд Ford уходит с российского рынка, сообщает СП Ford Sollers.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
«Сейчас Россия задает вектор развития»: Эксперт назвал пиаром заявление США о планах сборки в космосе ядерного двигателя
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление Минобороны США о том, что оно планирует начать разработку ядерных двигателей для космических ракет, которые будут собираться прямо на орбите.
Обновлено в 03:06