В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО ИшаеваФАН 02:16

В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Об этом рассказал источник, близкий к следствию. Отмечается, что с 1991 по 2009 год Ишаев был губернатором Хабаровского края.

В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО Ишаева

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