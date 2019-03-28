Происшествия

В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО ИшаеваФАН 02:16

В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Об этом рассказал источник, близкий к следствию. Отмечается, что с 1991 по 2009 год Ишаев был губернатором Хабаровского края.
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Задержание экс-министра Ишаева обозначило смену вертикали власти

Московский Комсомолец09:12

«Он был настоящим царем дальневосточной тайги»: что говорят о Викторе Ишаеве силовики девяностых

КП - Хабаровск08:59

Бывший глава Хабаровского края и постпредства в ДФО задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Коммерсантъ04:33

В Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева

РИА Новости05:00

СМИ: Экс-губернатора Хабаровского края подозревают в особо крупном мошенничестве

Губерния05:07

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

РБК01:57

Биография Виктора Ишаева

ТАСС06:37
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Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 07:56
Происшествия

Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Фролов объяснил свое отсутствие на похоронах Началовой

Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:37
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Наука

Математик сложил число 33 из тройки кубов

Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Сотрудничество даст хороший результат

Соглашение между компаниями включает в себя несколько этапов, необходимых для проведения клинических испытаний, регистрации и вывода готового препарата на рынок.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Культура

«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом

Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь с 19-летием

В честь праздника звездная мама трогательно обратилась к дочери в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 08:31
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Экономика

«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов

Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Обновлено в 05:12
Политика

Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 08:22
Общество

В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото

Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Космос

Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Уголовное дело по факту крушения вертолета возбудили в Казахстане

Обновлено в 01:19
Происшествия

27 мусульман задержали у ТЦ «Москва» за «митинг» во время намаза

Обновлено в 09:29
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России

Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел со стороны Израиля

Обновлено вчера в 19:17
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»

Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Футбол

Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Игры

Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры

После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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