Происшествия
В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО ИшаеваФАН 02:16
В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Об этом рассказал источник, близкий к следствию. Отмечается, что с 1991 по 2009 год Ишаев был губернатором Хабаровского края.
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Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Фролов объяснил свое отсутствие на похоронах Началовой
Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:37
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Наука
Математик сложил число 33 из тройки кубов
Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Сотрудничество даст хороший результат
Соглашение между компаниями включает в себя несколько этапов, необходимых для проведения клинических испытаний, регистрации и вывода готового препарата на рынок.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Культура
«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом
Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь с 19-летием
В честь праздника звездная мама трогательно обратилась к дочери в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 08:31
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Экономика
«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов
Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 05:12
Политика
Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus
Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 08:22
Общество
В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото
Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Космос
Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад
Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России
Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел со стороны Израиля
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Футбол
Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Игры
Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры
После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16