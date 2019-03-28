Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в МосквеLenta.ru 04:27

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
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Биография Виктора Ишаева

ТАСС06:37

Хабаровский губернатор - о задержании Ишаева: «Не укладывается в голове»

Московский Комсомолец07:25

Бывший глава Хабаровского края и постпредства в ДФО задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Коммерсантъ04:33

«Не укладывается в голове»: глава Хабаровского края Сергей Фургал о задержании Виктора Ишаева

КП - Хабаровск06:50

СМИ: Экс-губернатора Хабаровского края подозревают в особо крупном мошенничестве

Губерния05:07

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

РБК01:57

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали в Москве

РИА Новости05:00
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Происшествия

В Германии две тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

Обновлено в 02:43
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Авто

Названы самые продаваемые универсалы в России

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Футбол

«Реал» может потратить на трансферы €500 млн

Мадридский "Реал" готовится потратить 500 миллионов евро на новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает L. В приоритетах для клуба покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, хавбека "Челси" Эдена Азара и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Волгоградец осужден за убийство котенка на глазах детей

Обновлено в 07:41
Политика

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Авиационный регулятор ответил перед Сенатом за Boeing 737 MAX 8

Вопросы к американскому авиационному регулятору возникли после произошедшей в начале марта в Эфиопии катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8. Ранее катастрофа с самолетом аналогичного типа произошла в октябре в Индонезии.
Обновлено в 05:59
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Футбол

Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба

На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Срубивший» Заболотного манекен выставлен на аукцион

Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор, телеведущий и видеоблогер Евгений Савин выставил на аукцион манекен, ставший знаменитым после столкновения с нападающим "Зенита" Антоном Заболотным.
Обновлено в 07:56
Экономика

В России резко поднялись цены на авиабилеты

В письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, адресованному вице-премьеру Максиму Акимову, говорится, что с начала года цены на авиабилеты в экономклассе увеличились на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсант».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

Обновлено в 06:46
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Автоспорт

Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»

Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Авто

Автомобили Smart будут выпускать в Китае

Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
Обновлено в 06:03
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Здоровье

Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна

Сегодня, 28 марта, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал конфликтную ситуацию, центром которой стала врач-отоларинголог тарской больницы, обвиненная в хамском и непрофессиональном поведении по отношению к пациентам.
Обновлено в 03:29
Общество

Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы

С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

Обновлено в 07:10
Политика

Британский парламент отверг все варианты Brexit

Британия перестанет быть членом ЕС до 12 апреля, если до конца текущей недели парламент не проголосует ни за один вариант сделки.
Обновлено в 04:57
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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