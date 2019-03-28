Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в МосквеLenta.ru 04:27

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
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Бывшего губернатора Хабаровского края задержали в Москве

РИА Новости05:00

«Папу арестовали»: стало известно, за что задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

КП - Хабаровск04:58

Задержан глава дальневосточного представительства «Роснефти»

Коммерсантъ05:31

СМИ: Экс-губернатора Хабаровского края подозревают в особо крупном мошенничестве

Губерния05:07

СМИ сообщают о задержании сына экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева

AmurMedia.ru04:00

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

РБК01:57

Источник: следователи допрашивают Ишаева в рамках уголовного дела

ТАСС03:37
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Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Транспорт

«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

Обновлено в 04:40
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане

Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Силовики завершили обыски в правительстве Хабаровского края

Ранее стало известно о задержании экс-главы региона Виктора Ишаева Сотрудники правоохранительных органов закончили обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.
Обновлено в 05:26
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Новой Москве мальчик травмирован упавшими воротами

11-летний мальчик травмирован упавшими футбольными воротами в городе Московский (Новая Москва).
Обновлено в 02:18
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Черном море началась стрельба

Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

Беглов потребовал решить проблему с очередями в поликлиники Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал ввести в эксплуатацию недостроенные медицинские центры и призвал ликвидировать очереди в уже существующих поликлиниках.
Обновлено 26 марта в 16:32
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Бизнесмены срочно распродают хостелы в Петербурге

Обновлено в 04:37
Происшествия

На Ямале самолет не смог приземлиться из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с перового раза приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 06:15
Политика

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Политика

Володин назвал закон о доплатах к пенсиям самым важным в марте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в марте.
Обновлено в 03:50
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика

Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы

Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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