Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииВедомости 04:41

В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах. По данным источника, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы.

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В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России. В отношении него возбуждено уголовное дело о коррупции. Других подробностей Следственный комитет не привел.

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

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