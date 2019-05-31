Происшествия

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииВедомости 04:41

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России. В отношении него возбуждено уголовное дело о коррупции. Других подробностей Следственный комитет не привел.
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Экс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по делу о мошенничестве

В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах. По данным источника, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы.
Интерфакс03:59

Подробнее о событии

Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве

IvanovoNews03:52

Задержан бывший глава Ивановской области

URA.Ru04:52

Экс-губернатор Ивановской области задержан по подозрению в мошенничестве

Якутия 2403:12

Задержание Конькова: несколько нюансов

Слухи и Факты02:11

Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

РИА Новости04:53

Экс губернатора Ивановской области Павла Коньков допрашивают сотрудники ФСБ

168 часов01:11

Экс-губернатора Павла Конькова задержали сотрудники столичного ФСБ

ivDay.ruвчера в 13:54
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Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Обновлено в 05:41
Авто

Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4

На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.
Обновлено в 02:46
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США

Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Авто

Mazda опубликовала российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Наука

Названа новая причина вымирания неандертальцев

Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику

Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь у родителей Началовой

Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Авто

Составлен ТОП-7 моделей авто с интересными идеями

Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Авто

Росстандарт информирует об отзыве 330 автомобилей Mercedes-Benz

МОСКВА, 31 мая 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470).
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Депрессия, запрещенные вещества, мафия: что на самом деле убило Мэрилин Монро

Монро с юных лет страдала от тяжелой депрессии, пытаясь спастись не только при помощи квалифицированных специалистов, но и сильнодействующих психотропных веществ.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Муж убитой Натальи Платуновой заключен под стражу

Как сообщили интернет-изданию "Новости Саратова" в пресс-службе СК региона, 37-летней муж Натальи Платуновой, признавшейся в её убийстве, заключен под стражу.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Сколько надо отдыхать, выяснили эксперты

Эксперты из Университета штата Огайо выяснили, что отдыхать надо не менее трёх недель ежегодно, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет.
Обновлено в 04:41
Кино

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено вчера в 07:20
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Культура

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Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Павел Алексеевич Коньков
Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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