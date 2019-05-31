Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупцииВедомости 04:41
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России. В отношении него возбуждено уголовное дело о коррупции. Других подробностей Следственный комитет не привел.
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с чего всё началось
В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах. По данным источника, 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы.Интерфакс03:59
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