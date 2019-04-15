Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»Sport24.ru 10:09

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия входит в шорт-лист специалистов, которые могут сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси» по окончании сезона, сообщает The Sun. По информации источника, Сарри будет отправлен в отставку, если «Челси» не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.
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Бывший наставник «Рубина» может возглавить «Челси»

Матч ТВ10:17

СМИ: Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Советский спорт10:17

Daily Record: экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Челси»

Бомбардир.ру09:53

Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Sport24.ru10:09

СМИ: экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Спорт-Экспресс09:57

СМИ: Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

RT на русском10:11

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Soccer.ru10:12
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