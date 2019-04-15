Футбол
Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»Sport24.ru 10:09
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия входит в шорт-лист специалистов, которые могут сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси» по окончании сезона, сообщает The Sun. По информации источника, Сарри будет отправлен в отставку, если «Челси» не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.
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