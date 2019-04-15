Футбол
Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»Vprognoze.ru 11:45
По версии источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру Хавьера Грасии, который знаком российским болельщикам по работе в «Рубине», в качестве замены действующему главному тренеру «Челси» Мурицио Сарри Напомним, Маурицио Сарри возглавил «Челси» в начале нынешнего сезона.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Хоккей
«Авангард» назвал состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Здоровье
ЕОФ 2019 соберет пять тысяч медицинских специалистов из 80 стран
Форум соберет пять тысяч медицинских специалистов из 80 стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки.
Обновлено в 10:13
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Футбол
«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе
Напомним, что в "Крыльях" Ананидзе выступает на правах аренды, в то время как принадлежит он московскому "Спартаку", контракт с которым истекает летом 2021 года.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Мордовии задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего школьника
Полиция Мордовии задержала подозреваемого в резонансном убийстве 15-летнего школьника в Большеберезниковском районе.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море
«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Космос
LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну
Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
Совет ЕС одобрил ужесточение норм авторского права в интернете
Совет Евросоюза одобрил директиву, согласно которой такие онлайн платформы, как YouTube, Facebook и Google News, должны будут заключать лицензионные соглашения с правообладателями, говорится в пресс-релизе законодательного органа.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Авто
Opel раскрыл подробности о новой Opel Corsa
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, который еще в феврале отправился на свои первые дорожные тесты, дебютирует этой осенью на международном автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 09:47
Экономика
Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs
Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Наука
У северных гладких китов родились еще два китенка
Экологи, наблюдающие за популяцией вымирающих северных гладких китов, сообщили о рождении еще двух китят — по информации Центра прибрежных исследований, в этом сезоне у берегов Массачусетса замечено уже три детеныша.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Опубликованы повышенные тарифы на проезд по М-4 «Дон»
Для легковых транспортных средств проезд по участку с 492-го км по 517-й км (обход Воронежа в Новоусманском районе) обойдется в 60 рублей днем и 30 рублей ночью.
Обновлено в 08:20