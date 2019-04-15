Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»Vprognoze.ru 11:45

По версии источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру Хавьера Грасии, который знаком российским болельщикам по работе в «Рубине», в качестве замены действующему главному тренеру «Челси» Мурицио Сарри Напомним, Маурицио Сарри возглавил «Челси» в начале нынешнего сезона.
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Экс-наставник «Рубина» Грасия летом может возглавить «Челси»

Чемпионат10:58

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Газета.Ru10:58

СМИ: экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Спорт-Экспресс09:57

СМИ: Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Советский спорт10:17

Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Sport24.ru10:09

Бывший наставник «Рубина» может возглавить «Челси»

Матч ТВ10:17

Daily Record: экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Челси»

Бомбардир.ру09:53
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
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Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
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Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
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«Авангард» назвал состав на матч с ЦСКА

"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
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Политика

В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео

«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Наука

В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
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ЕОФ 2019 соберет пять тысяч медицинских специалистов из 80 стран

Форум соберет пять тысяч медицинских специалистов из 80 стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки.
Обновлено в 10:13
Футбол

В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон

В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Футбол

«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе

Напомним, что в "Крыльях" Ананидзе выступает на правах аренды, в то время как принадлежит он московскому "Спартаку", контракт с которым истекает летом 2021 года.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия

СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
Обновлено в 11:55
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Происшествия

В Мордовии задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего школьника

Полиция Мордовии задержала подозреваемого в резонансном убийстве 15-летнего школьника в Большеберезниковском районе.
Обновлено в 09:06
Музыка

В Израиле пообещали устроить самое яркое за все годы Евровидения шоу

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика

Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Космос

LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну

Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Совет ЕС одобрил ужесточение норм авторского права в интернете

Совет Евросоюза одобрил директиву, согласно которой такие онлайн платформы, как YouTube, Facebook и Google News, должны будут заключать лицензионные соглашения с правообладателями, говорится в пресс-релизе законодательного органа.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Авто

Opel раскрыл подробности о новой Opel Corsa

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, который еще в феврале отправился на свои первые дорожные тесты, дебютирует этой осенью на международном автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 09:47
Экономика

Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs

Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Наука

У северных гладких китов родились еще два китенка

Экологи, наблюдающие за популяцией вымирающих северных гладких китов, сообщили о рождении еще двух китят — по информации Центра прибрежных исследований, в этом сезоне у берегов Массачусетса замечено уже три детеныша.
Обновлено в 04:44
Транспорт

Опубликованы повышенные тарифы на проезд по М-4 «Дон»

Для легковых транспортных средств проезд по участку с 492-го км по 517-й км (обход Воронежа в Новоусманском районе) обойдется в 60 рублей днем и 30 рублей ночью.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
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Хавьер Грасия
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Уотфорд».
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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