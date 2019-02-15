Бывший глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМДСтрана Советов on-line 03:25

с чего всё началось

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал власти США за намерение выйти из ДРСМД. Об этом военный рассказал в недавнем интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk.

Политика ЕС согласовал новые санкции против россиян Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Экономика Siemens и РФПИ инвестируют в проект скоростной железной дороги на Урале Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Уральская скоростная магистраль» договорились об участии в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург (ВСМ).

Экономика Приватбанк заявил о поддержке Гаагского арбитража в деле против России Один из крупнейших банков Украины — Приватбанк — сообщил, что Арбитражный суд в Гааге поддержал его иск к России по поводу потери активов в Крыму.

Происшествия Фигурант дела Baring Vostok Кордичев дал показания против соучастников Советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

Политика Путин назвал незначительным повреждение пальца на тренировке по дзюдо Президент РФ Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им во время тренировки по дзюдо в Сочи в четверг.

Культура Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах «Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.

Политика Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.

Происшествия Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

Политика Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.

Политика Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что его не любят в правительстве, потому что он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта.

Кино Актер Машков объявил об уходе из кино Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.

Происшествия Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».

Армия и оружие Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над Японским морем Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, которые всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Политика В Германии заявили о совместном ответе Запада на прекращение ДРСМД Запад выработает совместное решение в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Общество Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах Правительство Московской области отменило принятые в 2018 году правила пользования аэропортами и поведения их посетителей.

Политика Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.

Происшествия По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома» В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".

Происшествия Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.

Происшествия Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска.

Политика США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы 28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Наука Ученые нашли способ предотвратить рак Исследовательская группа Луисвиллского университета в США разработала препарат по иммунотерапии рака, который помогает предотвратить появление опухоли.

Теннис Карен Хачанов снялся с турнира в Марселе Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на соревнованиях Open 13, которые пройдут с 18 по 24 февраля.

Происшествия Воспитательница детсада в Рузе забыла пятилетнюю девочку на морозе На этой неделе в Рузском детском саду № 5 воспитательница оставила пятилетнюю Вику Золотареву на улице после прогулки.

Политика Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2» Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.

Экономика В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке.

Общество Москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 18 февраля Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна утром в понедельник, 18 февраля.

Кино Татьяну Васильеву убрали из «Сватов» Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила о том, что ее не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала "Сваты".