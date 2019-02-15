Политика
Бывший глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМДСтрана Советов on-line 03:25
Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал власти США за намерение выйти из ДРСМД. Об этом военный рассказал в недавнем интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk.
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с чего всё началось
Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk, отметив, что такой шаг означает отказ Вашингтона от своих обязательств перед союзниками в Европе, пишет РИА Новости.Российская газетавчера в 22:40
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«Это предательство»: Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал США из-за ДРСМД
Царьградвчера в 21:49
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Происшествия
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 04:36
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На мэра Иваново совершено нападение
Нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова произошло накануне около 22:00, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Обновлено в 04:49
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви
В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Политика
«У Порошенко истерика»: Тимошенко ответила на обвинения
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Обновлено в 06:51
Общество
Беглов уволил трех глав районов Петербурга за неубранный снег
Врио начальника управления информации — руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Марина Мерцалова подтвердила РБК, что причиной увольнения глав трех районов города были жалобы жителей на уборку снега.
Обновлено в 06:02
Политика
Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета России и Белоруссии
Лукашенко добавил, что Белоруссия готова «идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов», насколько к этому готова российская сторона.
Обновлено в 06:39
Политика
На Украине община УПЦ подала иск в ЕСПЧ из-за ареста храма
Религиозная община канонической Украинской православной церкви в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма.
Обновлено в 06:45
Политика
Главой администрации Феодосии избрали Сергея Бовтуненко
Напомним, Бовтуненко в январе текущего года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Феодосии.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске дом был построен незаконно
Взорвавшийся дом в Красноярске не может быть восстановлен, сообщили специалисты.
Обновлено в 06:36
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Экономика
Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41%
Рекламная выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и обеспечила 76% от общей выручки компании за период.
Обновлено в 06:07
Автоспорт
Команда «Феррари» представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Команда "Феррари" представила машину, на которой в новом сезоне чемпионата "Формулы-1" будут выступать немец Себастьян Феттель и гонщик из Монако Шарль Леклер.
Обновлено в 05:35
Политика
Болтон пригрозил санкциями сторонникам Мадуро
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь пригрозил тем, кто не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Индия накажет Пакистан за теракт в Кашмире
Власти Индии решили лишить Пакистан всех торговых привилегий после вчерашнего (14 февраля) теракта в штате Джамму и Кашмир.
Обновлено в 02:18
Политика
Премьер Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы
Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщает испанская газета El Pais.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В «Ростехе» раскрыли особенности экипировки солдата «Ратник-2»
Директор по международному сотрудничеству государственной корпорации «Ростех» Виктор Кладов раскрыл особенности новой экипировки солдата «Ратник-2», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании
Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Энергетика
«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока
"Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.
Обновлено в 05:52
Политика
Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России
России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
Обновлено в 04:59
Музыка
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
Обновлено в 01:03
Культура
«Союзмультфильм» обещает новые истории героев культовых мультиков
"Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и другие культовые истории киностудии "Союзмультфильм", которым в этом году исполняется 50 лет, получат новое продолжение в 2019 году, сообщила журналистам председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск
Обновлено в 00:17
Здоровье
В России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Росздравнадзор постановил убрать из обращения французский препарат от кашля "Эреспал".
Обновлено вчера в 13:29