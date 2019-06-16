Армия и оружие
Украинский генерал признался в атаке на батальон «Донбасс»РИА Новости 15:14
В 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко. Инцидент произошел, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная под Луганском.
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А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били.
— Семен Семенченко, украинский военный деятельРИА Новости 16:11
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