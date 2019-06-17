Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвымРоссийская газета 12:46
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции. В СвЖД подтвердили факт смерти экс-руководителя.
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Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в Москве
Екатеринбург Онлайн10:37
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