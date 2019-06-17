Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвымРоссийская газета 12:46

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции. В СвЖД подтвердили факт смерти экс-руководителя.
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Во дворе дома застреленного экс-главы Свердловской железной дороги — «скорая» и силовики. Эксклюзивные фото «URA.RU» с Рублевки

URA.Ru12:57

Обвиняемый во взяточничестве бывший начальник СвЖД покончил с собой

Интерфакс11:57

Экс-глава СвЖД Алексей Миронов, обвиняемый в получении взятки, покончил с собой

Znak.com10:27

Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке

ТАСС10:58

Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в Москве

Екатеринбург Онлайн10:37

«Это было самоубийство»: экс-начальник Свердловской железной дороги найден мертвым в Москве

КП - Екатеринбург10:33

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

РИА Новости11:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Армия и оружие

На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Игры

«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не дает денег сыну от первого брака

Иосиф Пригожин рад помириться с родным сыном от первого брака, но пока не намерен давать ему денег.
Обновлено в 13:45
Интернет

Mail.ru Group запустила голосовой помощник «Маруся»

Обновлено вчера в 19:57
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем

Обновлено в 14:58
Футбол

Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Футбол

«Дижон» объявил о подписании 12-летнего Месси

"Дижон" объявил о подписании 12-летнего футболиста из академии "Версаля".
Обновлено в 14:48
Кино

Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу

Обновлено в 14:17
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Общество

Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Политика

Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив

13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено в 12:13
Общество

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.
Обновлено в 13:27
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Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
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Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица «украла» ее детей

Людмила Николаева, проработавшая у Зыкиной девять лет, рассказывает о том, что Людмила Георгиевна дала детям все.
Обновлено в 10:49
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Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.
Обновлено в 01:42
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В Госдуме призвали расширить форматы работы Парламентского собрания СГ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев из России и Белоруссии расширить форматы работы Парламентского собрания Союзного государства, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
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Свердловская железная дорога
Один из 16 филиалов-дорог ОАО «Российские железные дороги», включающий часть железнодорожной сети страны, пролегающей по территории Урала и Западной Сибири. Дорога бесперебойно обеспечивает пропуск поездов из центральных и северо-западных районов европейской части России в Сибирь, в Казахстан, на Дальний Восток. Управление дороги находится в Екатеринбурге.
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