Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвымРоссийская газета 12:46

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции. В СвЖД подтвердили факт смерти экс-руководителя.
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с чего всё началось

Бывший глава Свердловской железной дороги Миронов найден застреленным в Москве

Экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден застреленным в своем коттедже на Рублевке. Люди из близкого окружения Миронова подтвердили «URA.RU» его смерть. «Домработница обнаружила тело Миронова в доме в селе Иславское на Рублевке», — сказал собеседник агентства.
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Во дворе дома застреленного экс-главы Свердловской железной дороги — «скорая» и силовики. Эксклюзивные фото «URA.RU» с Рублевки

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Обвиняемый во взяточничестве бывший начальник СвЖД покончил с собой

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«Это было самоубийство»: экс-начальник Свердловской железной дороги найден мертвым в Москве

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Экс-глава СвЖД Алексей Миронов, обвиняемый в получении взятки, покончил с собой

Znak.com10:27
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
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