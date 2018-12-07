Происшествия
Бывший глава РАО обвинен в мошенничестве на сумму в 730 миллионов
Бывший глава РАО обвинен в мошенничестве на сумму в 730 миллионовВести.Ru14:33
Собеседник агентства отметил, что суд арестовал Федотова, остальные фигуранты отправлены под домашний арест. Экс-руководитель Российского авторского общества был осужден 19 июня 2017 года на полтора года колонии по обвинению в нанесении ущерба РАО на сумму в 297 миллионов рублей.
Вести.Ru14:33
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Происшествия
В Дагестане уничтожен причастный к терроризму боевик
Обновлено в 15:43
Происшествия
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских
Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Женщина и ребенок насмерть сбиты на переходе в Ленобласти
Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, на 40-м километре Киевского шоссе в деревне Вайя в 16:30 людей сбил автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1982 года рождения.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Пассажир погиб под колёсами поезда на станции метро «Минская» в Москве
Обновлено в 13:33
Происшествия
Тольяттинский маньяк рассказал о причинах нападений на женщин
Обновлено в 14:35
Происшествия
Московская школа заработала после инцидента с ножом
Директор школы сообщила агентству, что занятия возобновили еще накануне, после того, как ситуация с учеником была разрешена.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд ограничил свободу лечившим ребенка молитвами родителям
Обновлено в 15:41
Происшествия
Судья получила семь лет за помощь Цапкам
Ростовский областной суд приговорил бывшего судью Светлану Мартынову, помогавшую банде Цапков из станицы Кущевская завладеть землями, к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Полиция проверит информацию о стрельбе в московской квартире
Полиция проверяет информацию о стрельбе в квартире на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске
Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо".
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Петербурге бывший учитель химии занимался производством амфетамина
Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших учителей химии и физики, организовавших в Ленинградской области лабораторию для производства амфетамина и продавших почти 1,3 килограмма этого психотропного вещества, сообщает в пятницу городская прокуратура.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Испании самолет упал на автозаправку
В испанском муниципалитете Бадия-дель-Вальес (провинция Барселона) легкомоторный самолет потерпел крушение, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание LaVanguardia.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Защита обжалует приговор сопредседателю «Другой России» Аверину
Сторона защиты обжалует приговор сопредседателю незарегистрированной партии "Другая Россия" Александру Аверину, осужденному за попытку контрабанды огнестрельного оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения партии в Ростовской области Сергей Череповский.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Задержан вор, оставивший туристку в Эрмитаже без миллиона рублей
Обновлено в 15:03