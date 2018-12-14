Общество

Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»
РБК
вчера в 09:53

Помбухчан подтвердил РБК свое назначение в совет директоров, отметив, что получил предложение от владельцев «Азбуки вкуса». От других комментариев он отказался. Помбухчан вплоть до июня 2018 года работал в розничной сети «Магнит» и считался одним из соратников основателя компании Сергея Галицкого.
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