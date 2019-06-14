Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФРоссийская газета 20:47

Бывший президент Хорватии Степан Месич назвал антироссийские санкции незаконными. Экс-лидер страны заявил, что от данных ограничений в равной степени страдают все. По его словам, ограничительные меры против Москвы стали катастрофой для экономики Хорватии, пишут "Известия".
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с чего всё началось

«Нет ни одной хорватской фирмы, которая не пострадала бы от санкций»

Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.
Известия17:02

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Экс-глава Хорватии заявил о катастрофе из-за антироссийских санкций

Газета.Ru20:31

Экс-президент Хорватии назвал антироссийские санкции «катастрофой для экономики»

Life.ru19:40

«Нет ни одной хорватской фирмы, которая не пострадала бы от санкций»

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Экс-президент Хорватии: санкции против РФ стали катастрофой для страны

Московский Комсомолец18:27

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Российская газета20:47

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

РИА Новости17:42

Санкции против России всем приносят ущерб — экс-президент Хорватии

Красная весна18:55
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
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Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
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Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
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Realme представила три бюджетных смартфона в России

Молодой китайский бренд Realme представил свои первые новинки в России. Речь идет трех новых смартфонов Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
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Общество

Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами».
Обновлено в 20:10
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Футбол

Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:29
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Общество

Ветеран войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки

Обновлено в 19:29
Общество

Роскачество дало советы по приготовлению окрошки

Для классической окрошки используют кисловатый, несладкий квас, лучше всего домашний.
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Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва проверяют четыре станции метро

Обновлено в 15:18
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Хоккей

Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Здоровье

Родственники осуждённой в США россиянки Осиповой рассказали о состоянии женщины и жизни её детей

Обновлено в 16:21
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Экономика

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов

Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество

Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные

Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
Обновлено в 18:42
Экономика

В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:55
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Экономика

ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Футбол

Экс-хавбек «Челси» Рамирес перешел в «Палмейрас»

32-летний экс-игрок "Челси" вернулся на родину в качестве свободного агента, которым стал зимой после расторжения контракта с "Цзянсу Сунин".
Обновлено в 17:08
Общество

Сколько российских семей живут за чертой бедности, рассказала Голикова

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:41
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Степан Месич
Югославский политик
Югославский и хорватский политический деятель, председатель президиума СФРЮ в июле-октябре 1991 года, президент Хорватии в 2000-2010 годы
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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