Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФРоссийская газета 20:47
Бывший президент Хорватии Степан Месич назвал антироссийские санкции незаконными. Экс-лидер страны заявил, что от данных ограничений в равной степени страдают все. По его словам, ограничительные меры против Москвы стали катастрофой для экономики Хорватии, пишут "Известия".
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с чего всё началось
Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.Известия17:02
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Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Футбол
Мамаев назвал происходящие в суде позором
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Realme представила три бюджетных смартфона в России
Молодой китайский бренд Realme представил свои первые новинки в России. Речь идет трех новых смартфонов Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Общество
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами».
Обновлено в 20:10
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес
Обновлено в 20:29
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Общество
Роскачество дало советы по приготовлению окрошки
Для классической окрошки используют кисловатый, несладкий квас, лучше всего домашний.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Здоровье
Родственники осуждённой в США россиянки Осиповой рассказали о состоянии женщины и жизни её детей
Обновлено в 16:21
Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Экономика
Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов
Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество
Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные
Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
Обновлено в 18:42
Экономика
В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам
С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:55
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Экономика
ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Футбол
Экс-хавбек «Челси» Рамирес перешел в «Палмейрас»
32-летний экс-игрок "Челси" вернулся на родину в качестве свободного агента, которым стал зимой после расторжения контракта с "Цзянсу Сунин".
Обновлено в 17:08
Общество
Сколько российских семей живут за чертой бедности, рассказала Голикова
Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:41