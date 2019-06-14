Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФРоссийская газета вчера в 20:47
Бывший президент Хорватии Степан Месич назвал антироссийские санкции незаконными. Экс-лидер страны заявил, что от данных ограничений в равной степени страдают все. По его словам, ограничительные меры против Москвы стали катастрофой для экономики Хорватии, пишут "Известия".
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Санкции против России стали катастрофой для экономики Хорватии, задевшей практически все отрасли государства. Об этом в интервью «Известиям» заявил экс-президент страны Степан Месич, правивший с 2000 по 2010 год.Известиявчера в 17:02
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Экс-президент Хорватии назвал антироссийские санкции «катастрофой для экономики»
Life.ruвчера в 19:40
Экс-президент Хорватии: санкции против РФ стали катастрофой для страны
Московский Комсомолецвчера в 18:27
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