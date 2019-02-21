Политика

Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войнуИзвестия вчера в 20:01

Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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с чего всё началось
Если белорусские власти не начнут путь демократических преобразований, то страну может ждать "украинский сценарий", с таким предупреждением выступил экс-генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net
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Экс-генсек НАТО призвал Белоруссию к реформам для защиты от «российской агрессии»

RT на русскомвчера в 21:45

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Росбалтвчера в 20:40

Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну

РИА Новостивчера в 19:01
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Британский Boeing случайно превысил скорость звука

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Путин потребовал пересчитать индексацию доплат к пенсиям

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что несправедливость при установлении доплат к пенсиям необходимо устранить.
Обновлено вчера в 05:52
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Обновлено в 03:39
Происшествия

Названа основная причина смерти мужчин в России

От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).
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Транспорт

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Общество

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Обновлено в 03:07
Происшествия

ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
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Происшествия

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Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии, такое решение принял суд Владимирской области, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме

Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.
Обновлено в 02:15
Транспорт

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Правила дорожного движения в России дополнят разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», передает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:20
Происшествия

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Следственный комитет предъявил обвинения основателю Baring Vostok Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Алтайском крае солдат-контрактник попал под танк

Обновлено в 02:50
Политика

Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:00
Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Обновлено в 02:51
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 65,86 рубля. Курс евро вырос на 15 копеек и составил 74,72 рубля.
Обновлено вчера в 02:01
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Поправки к Газовой директиве ЕС приняли постпреды стран-членов

«Coreper только что одобрил соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Совета Евросоюза в сети микроблогов Twitter.
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Путин обвинил партнеров США в «подхрюкивании» американцам

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Андерс Фог Расмуссен
Датский политик
Датский политик, с 2009 по 2014 год генеральный секретарь НАТО. В 2001-2009 гг. был главой правительства Дании. Советник Президента Украины с 27 мая 2016 года.
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