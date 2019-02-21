Политика
Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войнуИзвестия вчера в 20:01
Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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с чего всё началось
Если белорусские власти не начнут путь демократических преобразований, то страну может ждать "украинский сценарий", с таким предупреждением выступил экс-генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net.Газета.Ru02:06
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Экс-генсек НАТО призвал Белоруссию к реформам для защиты от «российской агрессии»
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