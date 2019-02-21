Политика
Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войнуИзвестия 20:01
Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69
В столице Бангладеш - Дакке - число людей, погибших в результате пожара, увеличилось до 69.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Пассажирский лайнер случайно превысил скорость звука, пишут СМИ
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, во время полета превысил скорость звука благодаря сильнейшему воздушному потоку, сообщает Popular Mechanics.
Обновлено в 22:06
Политика
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено в 21:40
Происшествия
Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение
Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Политика
Пенсии предложили передавать по наследству
В четверг, 21 февраля, состоится заседание Госдумы, на котором депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях.
Обновлено в 19:15
Политика
Путин посоветовал Вашингтону подсчитать скорость российского оружия
Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону подсчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Мужчина с ножом напал на толпу людей в Китае
Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в китайском Цзиане (провинция Цзянси), пострадали 11 человек, сообщили 21 февраля в местной полиции.
Обновлено в 23:00
Экономика
Торговые сети предупредили о проблемах с молочными продуктами
Летом 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом молока и молочных продуктов на прилавках продовольственных магазинов.
Обновлено в 19:31
Политика
Amnesty International раскритиковала российский закон об «иностранных агентах»
НКО со статусом «иностранных агентов»: Закон об иностранных агентах действует с 2012 года.
Обновлено в 22:50
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy S10 и другие новинки
Обновлено в 22:32
Кино
В Уфе умерла народная артистка СССР Гюлли Мубарякова
Обновлено в 13:44
Происшествия
Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы
Пилот из Австралии преодолел в воздухе полтысячи лишних километров, чтобы изобразить фигуры, похожие на мужской половой орган.
Обновлено в 09:27
Политика
СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России
Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Общество
Ученый рассказал о причинах гигантского оползня на Бурее
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Порошенко заявил о возможности «полномасштабной войны» с Россией
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что напряженные отношения между Киевом и Москвой могут привести к полномасштабным военным столкновениям между странами.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 15:18
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Обновлено в 17:26
Политика
На компанию, перевозившую ракеты для С-400 в Китай, подали в суд
Два судебных иска поданы к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) из-за повреждения ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триуфм», следовавших в Китай, пишет Фонтанка.ru.
Обновлено в 19:45
Хоккей
Гол Анисимова помог «Чикаго» обыграть «Детройт»
Обновлено в 22:22
Экономика
Въездной турпоток поддержат виртуальной зоной
Въездной турпоток поддержат виртуальной зоной До конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Экс-омбудсмен Челябинской области задержан в Москве
Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в российской столице.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта
В Вашингтоне задержан лейтенант Береговой охраны США, готовивший покушение на политиков и журналистов.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Экономика
ФТС: стоимость покупок россиян в иностранных интернет-магазинах редко превышает €20
Федеральная таможенная служба (ФТС) не столкнулась с трудностями в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до €500, сообщил заместитель руководителя ФТС Александр Попов.
Обновлено в 22:24
Политика
Климкин рассказал об «украинизации» Крыма в России
Крым через пять лет после воссоединения с Россией "стал более украинским", заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Общество
Эксперты выяснили, какие подарки хотят получить мужчины на 23 февраля
Эксперты с сайта "Авито" решили выяснить, какие подарки мужчины ожидают получить в День защитника Отечества 23 февраля.
Обновлено в 21:37