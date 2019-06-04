Генерал СК Никандров вышел из колонииГазета.Ru 02:57

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.

с чего всё началось

Бывший первый замначальник ГСУ СК Москвы Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии. Он получил взятку за освобождение криминального авторитета Итальянца.

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