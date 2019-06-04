Происшествия

Генерал СК Никандров вышел из колонииГазета.Ru 02:57

Бывший первый замначальник ГСУ СК Москвы Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии. Он получил взятку за освобождение криминального авторитета Итальянца.
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Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.
ТАСС02:49

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Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

РИА Новости03:51

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

РБК03:36

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

ТАСС02:49

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии

Коммерсантъ03:27

Генерал СК Никандров вышел из колонии

Газета.Ru02:57

Бывший зам.главы столичного Управления СК досрочно вышел из колонии

Эхо Москвы03:31

Экс-замглавы московского главка СКР Денис Никандров вышел из колонии по УДО

Говорит Москва02:57
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