Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонииГазета.Ru 02:57
Бывший первый замначальник ГСУ СК Москвы Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии. Он получил взятку за освобождение криминального авторитета Итальянца.
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с чего всё началось
В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.ТАСС02:49
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