Происшествия

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонииРБК 03:36

Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
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Бывший зам.руководителя СКР по Москве Никандров покинул исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле

Эхо Москвы08:31

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Газета.Ru07:28

Генерал Никандров, осужденный по делу Шакро Молодого, вышел на свободу из тагильской ИК

Znak.com03:27

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

РБК03:36

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии

Коммерсантъ03:27

Экс-генерала СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии раньше срока

URA.Ru03:25

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

ТАСС02:49
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Политика

Президент США встретился с британской королевой

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Бывшего бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье

Суханов рассказал, что во время службы в ГРУ Белянкин воевал в Сирии.
Обновлено вчера в 02:55
Футбол

Лопетеги официально возглавил «Севилью»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавил «Севилью».
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Происшествия

В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра

В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Общество

Рекордная жара придет в Москву на выходных

Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленский прибыл с визитом в Брюссель

Президент Украины Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом

Обновлено в 05:56
Общество

В России могут появиться дополнительные алименты на детей

Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова

Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Счетная палата заявила о провале Минздравом выполнения майских указов

Как заявляет пресс-служба Минздрава, на самом деле было выполнено более 95% всех целевых показателей, что были указаны в майском указе президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 00:46
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Кузбассе после драки в колонии погибли двое заключенных

По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.
Обновлено в 08:05
Хоккей

«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой

Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Политика

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы

Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Тулунский маньяк признался в новых преступлениях

Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
Обновлено в 07:52
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве

Обновлено в 07:08
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество

В России разработали два варианта электронных паспортов

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Экономика

Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%

Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter в I квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 31,8%, до 1,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:48
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Здоровье

Росздравнадзор: Общий наркоз умершему во время гастроскопии пациенту «Добромеда» дали без показаний врача

Установлено, что погибшему дали общий наркоз, несмотря на отсутствие для этого показаний и наличие проблем с сердцем.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 05:00
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