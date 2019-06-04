Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонииРБК 03:36
Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
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Политика
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В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
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Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
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По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.
Обновлено в 08:05
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой
Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.
Обновлено в 06:05
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Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
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Происшествия
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Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
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Обновлено вчера в 16:23
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В России разработали два варианта электронных паспортов
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Обновлено в 03:29
Экономика
Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%
Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter в I квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 31,8%, до 1,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100
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Росздравнадзор: Общий наркоз умершему во время гастроскопии пациенту «Добромеда» дали без показаний врача
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