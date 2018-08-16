Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДОREGNUM 08:58

Прокурор с доводами правозащитника согласился. Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
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Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.
ТАСС07:31

Подробнее о событии

Бывший заместитель главы столичного Следственного комитета досрочно освобожден из колонии

Эхо Москвы11:26

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы

РБК07:51

Суд освободил осужденного за взятку экс-замглавы московского СКР Никандрова

Московский Комсомолец06:20

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

РИА Новости07:36

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Интерфакс07:35

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

ТАСС07:31

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии по УДО

Коммерсантъ07:40
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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
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Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»

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Железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам.
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Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

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Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

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Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
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Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
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Происшествия

Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 05:20
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил решение о проведении чемпионата мира 2023 года в России.
Обновлено в 04:44
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Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:34
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика

Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России

Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Бывшая жена Потапа целовалась на его свадьбе с новым возлюбленным

Потап расстался со своей первой женой Ириной Горовой задолго до романа с Настей Каменских.
Обновлено в 12:39
Политика

Гройсман намерен создать новую партию

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 13:48
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до 2014 года

Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью журналистам Незалежной заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до референдума 2014 года, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика

Виталий Милонов нарек ведущего НТВ «средневековым мракобесом»

Обновлено в 13:45
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество

День славянской письменности отметят в Хабаровске

Обновлено 22 мая в 19:10
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Общество

Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Общество

Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»

В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено в 10:10
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
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