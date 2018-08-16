Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДОREGNUM 08:58
Прокурор с доводами правозащитника согласился. Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
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с чего всё началось
Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.ТАСС07:31
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Суд освободил осужденного за взятку экс-замглавы московского СКР Никандрова
Московский Комсомолец06:20
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Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Футбол
Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»
Обновлено в 07:01
Происшествия
Железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки
Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам.
Обновлено в 14:36
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 05:20
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году
Конгресс Международной федерации хоккея утвердил решение о проведении чемпионата мира 2023 года в России.
Обновлено в 04:44
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:34
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Бывшая жена Потапа целовалась на его свадьбе с новым возлюбленным
Потап расстался со своей первой женой Ириной Горовой задолго до романа с Настей Каменских.
Обновлено в 12:39
Политика
Гройсман намерен создать новую партию
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 13:48
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до 2014 года
Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью журналистам Незалежной заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до референдума 2014 года, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Общество
День славянской письменности отметят в Хабаровске
Обновлено 22 мая в 19:10
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Общество
Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»
В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24