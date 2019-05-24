Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДОREGNUM 08:58

Прокурор с доводами правозащитника согласился. Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
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Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.
ТАСС07:31

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Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы

РБК07:51

Осужденного за коррупцию бывшего генерала СК Дениса Никандрова освободят условно-досрочно

Эхо Москвы08:30

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

РИА Новости07:36

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Интерфакс07:35

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

ТАСС07:31

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии по УДО

Коммерсантъ07:40

Суд освободил осужденного за взятку экс-замглавы московского СКР Никандрова

Московский Комсомолец06:20
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Происшествия

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Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады

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