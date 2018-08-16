Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДОREGNUM 08:58

Прокурор с доводами правозащитника согласился. Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
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с чего всё началось

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.
ТАСС07:31

Подробнее о событии

Бывший заместитель главы столичного Следственного комитета досрочно освобожден из колонии

Эхо Москвы11:26

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы

РБК07:51

Суд освободил осужденного за взятку экс-замглавы московского СКР Никандрова

Московский Комсомолец06:20

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

РИА Новости07:36

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Интерфакс07:35

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

ТАСС07:31

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии по УДО

Коммерсантъ07:40
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Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до 2014 года

Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью журналистам Незалежной заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до референдума 2014 года, сообщает ФАН.
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Хоккей

Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России

Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие

Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:02
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено в 08:42
Происшествия

Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
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Футбол

Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ

Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой

По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество

Затравленная правозащитниками экс-заключенная засудила Льва Пономарева

Хорошевский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск бывшей заключенной мордовской колонии ИК-2 Инги Кривицкой к главе движения "За права человека" Льву Пономареву.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США

Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика

Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Игры

Студии Bethesda разрешили использовать подзаголовок Redfall

Долгожданная ролевая игра The Elder Scrolls VI по-прежнему может выйти с подзаголовком Redfall.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

В России изучают вопрос создания электромагнитных ракет

Обновлено в 09:20
Общество

Учителя мурманской школы поздравили выпускников в образах супергероев

Обновлено в 10:26
Игры

Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare

Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено в 10:30
Политика

«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Хоккей

ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде

В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Экономика

Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей

Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.
Обновлено в 10:55
Спорт

Чемпион мира по Dota 2 оскорбил русских игроков

Про-геймер оскорбил своего русского напарника по игре из-за аегиса (предмет, выпадающий после смерти Рошана).
Обновлено в 05:37
Культура

Наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу

Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, — рассказал источник РИА Новости.
Обновлено в 07:03
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Общество

На Ямале за неделю до лета выпал снег

На столицу Ямало-Ненецкого автономного округа обрушился мощный снегопад. За ночь в Салехарде выпала двухмесячная норма осадков.
Обновлено в 11:32
Здоровье

Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли

Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Здоровье

В Минздраве рассказали о работе над лекарствами для паллиативных детей

В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми, рассказали RT в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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Общество

Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

Обновлено в 07:54
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
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