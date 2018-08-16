Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДОREGNUM 08:58
Прокурор с доводами правозащитника согласился. Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.ТАСС07:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд освободил осужденного за взятку экс-замглавы московского СКР Никандрова
Московский Комсомолец06:20
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до 2014 года
Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью журналистам Незалежной заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до референдума 2014 года, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:42
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Политика
ЛНР передала Киеву 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ
Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой
По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество
Затравленная правозащитниками экс-заключенная засудила Льва Пономарева
Хорошевский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск бывшей заключенной мордовской колонии ИК-2 Инги Кривицкой к главе движения "За права человека" Льву Пономареву.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США
Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Игры
Студии Bethesda разрешили использовать подзаголовок Redfall
Долгожданная ролевая игра The Elder Scrolls VI по-прежнему может выйти с подзаголовком Redfall.
Обновлено в 10:26
Игры
Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare
Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено в 10:30
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Экономика
Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей
Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.
Обновлено в 10:55
Спорт
Чемпион мира по Dota 2 оскорбил русских игроков
Про-геймер оскорбил своего русского напарника по игре из-за аегиса (предмет, выпадающий после смерти Рошана).
Обновлено в 05:37
Культура
Наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу
Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, — рассказал источник РИА Новости.
Обновлено в 07:03
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Общество
На Ямале за неделю до лета выпал снег
На столицу Ямало-Ненецкого автономного округа обрушился мощный снегопад. За ночь в Салехарде выпала двухмесячная норма осадков.
Обновлено в 11:32
Здоровье
Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли
Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Здоровье
В Минздраве рассказали о работе над лекарствами для паллиативных детей
В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми, рассказали RT в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Обновлено в 12:30
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37