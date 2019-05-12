Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДОREGNUM 08:58

Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.

с чего всё началось

Прокурор с доводами адвоката согласился. Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

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