Футбол

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФСМатч ТВ 04:33

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию. Сообщается, что в обязанности функционера будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.
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Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Матч ТВ04:33

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Sportbox.RU04:33

Бывший генеральный директор «Зенита» нашел работу в РФС

Петербургский дневник05:09

Митрофанов будет работать в РФС

Soccer.ru04:14

Митрофанов станет заместителем гендиректора РФС и займется новой стратегией по развитию

Sport24.ru03:48

Митрофанов займет пост заместителя гендиректора РФС

Газета.Ru04:22

Митрофанов станет заместителем гендиректора РФС и будет отвечать за новую стратегию развития

Sports.ru04:56
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Митрофанов Максим Сергеевич
Российский иллюстратор
Российский художник-иллюстратор, член Союза художников России.
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