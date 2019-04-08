Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФСМатч ТВ 04:33
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию. Сообщается, что в обязанности функционера будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.
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