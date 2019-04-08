Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФСМатч ТВ 04:33
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию. Сообщается, что в обязанности функционера будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.
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Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
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Происшествия
Суд признал законным арест экс-губернатора Хабаровского края
Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Леониду Слуцкому грозит дисквалификация за жесткую критику арбитра
Главный тренер голландского "Витесса" Леониду Слуцкому может грозить дисквалификация за жесткую критику арбитра Сердара Гезюбюйюка.
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Выигравший 155 млн рублей мужчина рассказал о своих планах
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Авто
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Обновлено в 05:51
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Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
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Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
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Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»
В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Стала известна цена и дата выхода Honor 20 и Honor 20 Pro
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro, которые, как утверждается, могут представить уже 25 апреля.
Обновлено в 05:31
Авто
АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна
За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
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Норвегия сворачивает нефтяные проекты
Фото: Carina Johansen / NTB SCANPIX Крупнейший производитель нефти в Западной Европе сворачивает нефтяные проекты.
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Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Происшествия
Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске
На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.
Обновлено в 09:00
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Культура
Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона
Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.
Обновлено в 04:34
Здоровье
В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули
Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
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Авто
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Специалисты отмечают, что в марте продажи отечественных авто выросли на 8,6%, а весь рынок увеличился на 1,8%. Лидером по продажам в первом весеннем месяце удерживает Lada — 33,8 тысячи единиц, что на 10% больше.
Обновлено в 05:12
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
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Энергетика
Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле
Министерство энергетики Саудовской Аравии опровергло сообщения о планах королевства отказаться от доллара в торговле нефтью в случае принятия в США законопроекта NOPEC.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Приморье пожарные спасли кота Степу
В Приморье на пожаре спасли кота Степу.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00