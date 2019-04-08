Футбол

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФСМатч ТВ 04:33

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию. Сообщается, что в обязанности функционера будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.
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СМИ: Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС

RT на русском06:13

Митрофанов станет заместителем гендиректора РФС и будет отвечать за новую стратегию развития

Sports.ru04:56

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Sportbox.RU04:33

Митрофанов займет пост заместителя гендиректора РФС

Газета.Ru04:22

Митрофанов будет работать в РФС

Soccer.ru04:14

Митрофанов станет заместителем гендиректора РФС и займется новой стратегией по развитию

Sport24.ru03:48

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Матч ТВ04:33
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Происшествия

В Литве задержали бывшего литовского посла в России

В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Общество

В Архангельске задержали 10 участников бессрочной акции против свалки

Обновлено в 07:53
Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Сенатор не увидела угрозы в украинских ракетах «Нептун»

Украинская маловысотная ракета «Нептун», если учесть оборонный потенциал РФ, не представляет угрозы для России, заявила в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Суд признал законным арест экс-губернатора Хабаровского края

Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Футбол

Леониду Слуцкому грозит дисквалификация за жесткую критику арбитра

Главный тренер голландского "Витесса" Леониду Слуцкому может грозить дисквалификация за жесткую критику арбитра Сердара Гезюбюйюка.
Обновлено в 07:57
Общество

Выигравший 155 млн рублей мужчина рассказал о своих планах

Обновлено в 07:22
Авто

Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями

Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»

В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Стала известна цена и дата выхода Honor 20 и Honor 20 Pro

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro, которые, как утверждается, могут представить уже 25 апреля.
Обновлено в 05:31
Авто

АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Общество

Норвегия сворачивает нефтяные проекты

Фото: Carina Johansen / NTB SCANPIX Крупнейший производитель нефти в Западной Европе сворачивает нефтяные проекты.
Обновлено в 07:50
Политика

RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Обновлено в 04:15
Происшествия

Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске

На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.
Обновлено в 09:00
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено в 07:03
Культура

Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона

Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.
Обновлено в 04:34
Здоровье

В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули

Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Авто

В России выросла доля рынка отечественных авто

Специалисты отмечают, что в марте продажи отечественных авто выросли на 8,6%, а весь рынок увеличился на 1,8%. Лидером по продажам в первом весеннем месяце удерживает Lada — 33,8 тысячи единиц, что на 10% больше.
Обновлено в 05:12
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Энергетика

Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле

Министерство энергетики Саудовской Аравии опровергло сообщения о планах королевства отказаться от доллара в торговле нефтью в случае принятия в США законопроекта NOPEC.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Приморье пожарные спасли кота Степу

В Приморье на пожаре спасли кота Степу.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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