Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФСМатч ТВ 04:33
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию. Сообщается, что в обязанности функционера будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.
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В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
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Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
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Беспроводная гарнитура Logitech Zone Wireless для открытых офисных пространств блокирует окружающий шум
Компания Logitech анонсировала серию беспроводных гарнитур Zone Wireless, предназначенных для использования в открытых офисных пространствах, отличающихся, как правило, высоким уровнем окружающего шума.
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130 кг кокаина выбросило на берег Черного моря
На Черноморском побережье Румынии обнаружено 130 кг кокаина, прибитых волнами к берегу.
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Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
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Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как сын убирается во дворе их дома
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Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
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Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
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Футбол
Матейс де Лигт: «Кьеллини и Бонуччи — сильнейшие защитники в Европе»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт ответил на вопросы о возможном трансфере и рассказал о кумирах.
Обновлено в 07:46
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.
Обновлено в 07:27
Энергетика
Мировые цены на нефть достигли максимума
Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи выросли в цене на 0,48% до $63,38 за баррель.
Обновлено в 06:17
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Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
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Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок
Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Транспорт
Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана
В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» увеличат до 500 километров
Дальность крылатой ракеты "Брамос" хотят увеличить до 500 километров, в настоящее время данный показатель больше 400 километров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:29
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33