Футбол

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФСМатч ТВ 04:33

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию. Сообщается, что в обязанности функционера будет входить разработка новой стратегии по развитию Российского футбольного союза.
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СМИ: Митрофанов займёт пост заместителя гендиректора РФС

RT на русском06:13

Митрофанов станет заместителем гендиректора РФС и будет отвечать за новую стратегию развития

Sports.ru04:56

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Sportbox.RU04:33

Митрофанов займет пост заместителя гендиректора РФС

Газета.Ru04:22

Митрофанов будет работать в РФС

Soccer.ru04:14

Митрофанов станет заместителем гендиректора РФС и займется новой стратегией по развитию

Sport24.ru03:48

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Матч ТВ04:33
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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