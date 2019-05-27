Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть «Утконос»ТАСС 03:46

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, который в августе 2018 года стал консультантом торговой сети "Магнит" по маркетингу и цифровым технологиям, сменит Максима Бахтина на посту генерального директора ретейлера "Утконос" в середине июня.
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Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК. В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».
РБК01:05

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Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть «Утконос»

ТАСС03:46

Экс-гендиректор Ozon станет главой «Утконоса»

Rambler News Service04:39

Гендиректором «Утконоса» станет экс-глава Ozon Дэнни Перекальски

Интерфакс03:57

Главой «Утконоса» станет экс-гендиректор Ozon

News.ru05:12

РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски

Коммерсантъ02:15

РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Ведомости01:58

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

РБК01:05
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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Утконос
Онлайн-гипермаркет, предоставляющий услугу доставки продуктов на дом. Территория доставки охватывает Москву и Московскую область. Компания была создана в 2000 году. Инвестор - Алексей Александрович Мордашов.
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