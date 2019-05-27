Экономика
Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть «Утконос»ТАСС 03:46
Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, который в августе 2018 года стал консультантом торговой сети "Магнит" по маркетингу и цифровым технологиям, сменит Максима Бахтина на посту генерального директора ретейлера "Утконос" в середине июня.
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с чего всё началось
Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК. В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».РБК01:05
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