Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»РБК 01:05

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня.
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с чего всё началось

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК. В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».
РБК01:05

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РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски

Коммерсантъ02:15

РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Ведомости01:58

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

РБК01:05

Экс-гендиректор Ozon станет руководителем интернет-ретейлера «Утконос»

Реальное время01:27

Дэнни Перекальски станет гендиректором «Утконоса»

Finam.Ru03:19

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски возглавит «Утконос»

Adindex.ru01:54
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Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Финансы

Рубль поднялся к доллару и евро

По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:13
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег

Обновлено вчера в 17:48
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено вчера в 08:16
Общество

Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву

Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

После победной серии матчей в напряженной встрече со сборной Финляндии, завершившейся со счетом 1:0 в пользу соперника, стало ясно, что сборная России будет бороться за бронзу Чемпионата мира-2019.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено вчера в 07:06
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Финансы

Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний год

В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года.
Обновлено в 03:00
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Культура

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 27 мая по 2 июня

Первый канал, 27-30 мая, 21:30 Пятеро смелых На Пятом канале стартует сериал "Великолепная пятерка".
Обновлено в 02:10
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре

Пастух в Забайкальском крае разжёг в поле костёр, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело несколько сотен гектаров леса.
Обновлено в 02:45
Авто

BMW 1-Series сменила поколение и перешла на передний привод

Модель, построенная на совершенно новой платформе, перешла на передний привод и получила «заряженную» версию с самым мощным четырехцилиндровым двигателем в истории баварской марки.
Обновлено в 02:30
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

На Филиппинах в ДТП с автобусом пострадали около 60 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на Филиппинах погиб один человек, еще около 60 пострадали, сообщает Philippine Daily Inquirer.
Обновлено в 03:14
Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Игры

Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

Обновлено вчера в 13:06
Гаджеты

Huawei подпала под акции

Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.
Обновлено вчера в 18:18
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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Утконос
Онлайн-гипермаркет, предоставляющий услугу доставки продуктов на дом. Территория доставки охватывает Москву и Московскую область. Компания была создана в 2000 году. Инвестор - Алексей Александрович Мордашов.
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