Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»РБК 01:05

Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня. Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.
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Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня.
РБК01:05

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Главой «Утконоса» станет экс-гендиректор Ozon

News.ru05:12

Экс-гендиректор Ozon станет главой «Утконоса»

Rambler News Service04:39

Гендиректором «Утконоса» станет экс-глава Ozon Дэнни Перекальски

Интерфакс03:57

Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть «Утконос»

ТАСС03:46

РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски

Коммерсантъ02:15

РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Ведомости01:58

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

РБК01:05
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Утконос
Онлайн-гипермаркет, предоставляющий услугу доставки продуктов на дом. Территория доставки охватывает Москву и Московскую область. Компания была создана в 2000 году. Инвестор - Алексей Александрович Мордашов.
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