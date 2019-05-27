Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»РБК вчера в 01:05

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня.
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Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК. В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».
РБКвчера в 01:05

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Главой «Утконоса» станет экс-гендиректор Ozon

News.ruвчера в 05:12

Экс-гендиректор Ozon станет главой «Утконоса»

Rambler News Serviceвчера в 04:39

РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Ведомостивчера в 01:58

Бывший гендиректор Ozon возглавит сеть «Утконос»

ТАССвчера в 03:46

РБК: «Утконос» возглавит бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски

Коммерсантъвчера в 02:15

Гендиректором «Утконоса» станет экс-глава Ozon Дэнни Перекальски

Интерфаксвчера в 03:57

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

РБКвчера в 01:05
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Общество

Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе

Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика

Медведев не исключил расширение состава ЕАЭС

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил расширение состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 01:33
Религия

УГМК и РМК сделали заявление по строительству храма святой Екатерины

Обновлено вчера в 10:28
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено вчера в 13:22
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва в Хабаровске

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о "минировании".
Обновлено в 00:52
Происшествия

Виндсерфер погиб после столкновения с «Метеором»

Обновлено вчера в 11:10
Общество

Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Здоровье

Уж не так безобиден, как вы думаете

В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого.
Обновлено в 01:00
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

СК начал проверку падения крана на жилые дома в Перми

Пермские следователи начали выяснение обстоятельств падения башенного крана на жилые дома.
Обновлено в 01:27
Общество

Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:12
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Общество

Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

Эксперты РАНХиГС провели опрос среди россиян и выяснили, какие рабочие области являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей.
Обновлено в 00:41
Политика

США отказались заключить торговую сделку с Китаем

Власти США пока не планируют заключать торговое соглашение с Китаем.
Обновлено вчера в 07:27
Футбол

Аллегри может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Утконос
Онлайн-гипермаркет, предоставляющий услугу доставки продуктов на дом. Территория доставки охватывает Москву и Московскую область. Компания была создана в 2000 году. Инвестор - Алексей Александрович Мордашов.
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