Экономика
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»РБК вчера в 01:05
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК. В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».РБКвчера в 01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Общество
Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе
Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика
Медведев не исключил расширение состава ЕАЭС
Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил расширение состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 01:33
Религия
УГМК и РМК сделали заявление по строительству храма святой Екатерины
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва в Хабаровске
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о "минировании".
Обновлено в 00:52
Происшествия
Виндсерфер погиб после столкновения с «Метеором»
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Уж не так безобиден, как вы думаете
В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого
Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого.
Обновлено в 01:00
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
СК начал проверку падения крана на жилые дома в Перми
Пермские следователи начали выяснение обстоятельств падения башенного крана на жилые дома.
Обновлено в 01:27
Общество
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:12
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону
Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС провели опрос среди россиян и выяснили, какие рабочие области являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей.
Обновлено в 00:41
Политика
США отказались заключить торговую сделку с Китаем
Власти США пока не планируют заключать торговое соглашение с Китаем.
Обновлено вчера в 07:27
Футбол
Аллегри может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00