Футбол

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Самедов завершил карьеруТАСС 05:14

Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 35-летний спортсмен сообщил во вторник в Instagram.
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Самедов завершил карьеру

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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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