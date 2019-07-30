Футбол
Бывший футболист сборной России и «Спартака» Самедов завершил карьеруТАСС 05:14
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 35-летний спортсмен сообщил во вторник в Instagram.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
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Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Экономика
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Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
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Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
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Известная компания ByteDance, получившая популярность благодаря приложению TikTok, объявила о планах выпустить смартфон.
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Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров
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В Москве вынесли приговор криминальной группировке «банда Емели»
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Армия и оружие
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Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
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