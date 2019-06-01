Футбол
Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТПРБК 07:34
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает официальный Twitter «Севильи», за которую футболист выступал с 2000 по 2004 год, а также с 2012 по 2016 год.
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