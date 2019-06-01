Футбол
Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТПРБК 07:34
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает официальный Twitter «Севильи», за которую футболист выступал с 2000 по 2004 год, а также с 2012 по 2016 год.
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Происшествия
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Обновлено в 06:05
Космос
ГЛОНАСС защитят от хакерских атак
В новой Федеральной целевой программе (ФЦП) развития системы ГЛОНАСС на период 2021–2030 годов появилась задача защитить сигналы перспективных спутников «Глонасс» от хакерских атак.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
Запад нагнетает информационную истерию в Идлибе против РФ и САР
Стоит отметить, что распространение фейков о том, что якобы правительственные войска виновны в преступлениях против собственного народа, судя по публикациям в западных изданиях, является задачей номер один в области освещения событий на Ближнем Востоке.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
Обновлено в 01:30
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Высокопоставленного следователя из Москвы арестовали за взятку
По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма Невзоровым, чтобы получить взятку в 1 миллион рублей за то, что при расследовании уголовного дела выдадут ранее изъятые при обыске предметы и документы.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
Политика
Медведев высказался об отношениях России и Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Камболов стал лучшим в РПЛ по отборам
Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал лучшим в минувшем сезоне чемпионата России по совершенным отборам.
Обновлено в 08:32
Культура
Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта
«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
Обновлено в 08:43
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено вчера в 19:31
Энергетика
На Украине вновь подняли тарифы на газ
По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые на мечены на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Наука
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Наука
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Политика
Путин присвоил имена российским аэропортам
Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июня открывает рейсы в Марсель
Обновлено в 06:32
Интернет
У Telegram появились новые настройки приватности
В настройках можно выбрать контакты, которым пользователь хочет показывать номер.
Обновлено в 07:21
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Гараж-нарколабораторию ликвидировали на Украине
Сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая находилась в одном из гаражей в Полтавской области.
Обновлено в 07:54
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Путешествия
Испанский курорт составит «черный список» туристов
Обновлено в 07:43