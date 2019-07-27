Футбол
Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеруPravda.Ru 10:29
Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола. Ричардс является воспитанником "Манчестер Сити".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
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Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
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Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
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Вторая холодная война и заговор: анонсирована Reverse Collapse: Code Name Bakery
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Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
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Футбол
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Происшествия
Остановивший вирус WannaCry хакер избежал тюрьмы в США
Остановивший в 2017 году вирус-вымогатель WannaCry британский программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс избежит тюремного заключения в США, которое ему грозило за создание другого вредоносного ПО.
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Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
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Футбол
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Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
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В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага
Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.
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Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский обсудил с американскими покровителями ситуацию в Донбассе
Положение дел в Донбассе оказалось в центре внимания во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США на Украине Куртом Волкером и постпредом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом, 26 июля сообщает официальный сайт главы государства.
Обновлено в 11:07
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Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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«Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье
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Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
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«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
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Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
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Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
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Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
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Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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