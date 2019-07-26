Футбол

Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеруPravda.Ru 10:29

Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола. Ричардс является воспитанником "Манчестер Сити".
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Майка Ричардс объявил о завершении карьеры

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Майка Ричардс завершил футбольную карьеру

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Бывший защитник сборной Англии завершил карьеру в 31 год

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Экс-футболист сборной Англии Майка Ричардс завершил карьеру в 31 год

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Майка Ричардс объявил о завершении карьеры

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