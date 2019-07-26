Футбол
Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеруPravda.Ru 10:29
Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола. Ричардс является воспитанником "Манчестер Сити".
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Музыка
Бузова получила травму во время выступления
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Политика
Глава СПЧ призвал организаторов незаконной акции в Москве 27 июля строго соблюдать закон
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил озабоченность планами оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля и призвал ее организаторов строго следовать законодательству.
Обновлено в 11:09
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации
Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.
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Эксперт разъяснил, зачем на Украине арестовали российский танкер
Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский – актёр, а за актёром всегда стоит режиссёр, который вместе с продюсером реализует некий сценарий.
Обновлено в 10:19
Политика
Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России
Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.
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Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
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Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Авто
Kia подтвердила разработку пикапа
Компания KIA приступила к разработке нового среднеразмерного пикапа – конкурента Ford Ranger. Модель выйдет на рынок в 2022 или 2023 году.
Обновлено в 12:06
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
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Политика
Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока».
Обновлено в 06:10
Политика
МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.
Обновлено в 12:05
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия
Автомобиль крупного бизнесмена расстреляли в Костроме
Неизвестные расстреляли автомобиль предпринимателя в Костроме.
Обновлено в 11:58
Футбол
Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря
Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 07:00
Общество
Пятница стала самым теплым днем июля в Москве
Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Алкоголь повышает, а не понижает кровеносное давление – врач
Существует распространённое мнение о том, что алкоголь способен разжижать кровь и понижать давление.
Обновлено в 09:06
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Авто
Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Реал» осуществил шестой летний трансфер
Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
Обновлено в 10:04
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13