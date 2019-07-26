Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола. Ричардс является воспитанником "Манчестер Сити".

Политика Глава СПЧ призвал организаторов незаконной акции в Москве 27 июля строго соблюдать закон Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил озабоченность планами оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля и призвал ее организаторов строго следовать законодательству.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.

Политика Эксперт разъяснил, зачем на Украине арестовали российский танкер Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский – актёр, а за актёром всегда стоит режиссёр, который вместе с продюсером реализует некий сценарий.

Политика Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.

Общество Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.

Общество Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.

Авто Kia подтвердила разработку пикапа Компания KIA приступила к разработке нового среднеразмерного пикапа – конкурента Ford Ranger. Модель выйдет на рынок в 2022 или 2023 году.

Политика Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока» Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока».

Политика МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Футбол Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Общество Пятница стала самым теплым днем июля в Москве Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.

Здоровье Алкоголь повышает, а не понижает кровеносное давление – врач Существует распространённое мнение о том, что алкоголь способен разжижать кровь и понижать давление.

Политика Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Футбол «Реал» осуществил шестой летний трансфер Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.