Футбол
Бывший футболист «Спартака» объявил об уходе из «Базеля»РБК 07:13
Центральный защитник «Базеля» Марек Сухи объявил об уходе из команды, сообщает официальный твиттер клуба. 31-летний футболист отказался продлевать контракт, который истекает 30 июня 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Обновлено в 08:24
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Происшествия
МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе
Обновлено в 05:22
Здоровье
Первый российский препарат против рака протестируют на людях
Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Наука
Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака
Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Обновлено в 07:20
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Футбол
Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Обновлено в 09:10
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Миллионы фанатов с большим интересом наблюдают за жизнью и творчеством Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 09:07
Космос
Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов
Обновлено в 06:40
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Происшествия
Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»
Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 08:38