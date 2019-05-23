Футбол

Бывший футболист «Спартака» объявил об уходе из «Базеля»РБК 07:13

Центральный защитник «Базеля» Марек Сухи объявил об уходе из команды, сообщает официальный твиттер клуба. 31-летний футболист отказался продлевать контракт, который истекает 30 июня 2019 года.
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Бывший футболист «Спартака» объявил об уходе из «Базеля»

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