Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»ТАСС 11:11
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим сбили ударные беспилотники террористов
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы.
Обновлено в 10:52
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
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Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:29
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Баскетбол
Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 11:22
Политика
Бывший вице-канцлер Австрии оценил ситуацию вокруг «видео с Ибицы»
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью RT Deutsch прокомментировал ситуацию вокруг скандала с видеозаписью, на которой он якобы обсуждает тайные финансовые сделки.
Обновлено в 09:41
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Создатели TikTok выпустили в Китае поисковик со встроенной цензурой
Поиск "Си Цзиньпин" приведет на сайты с официальной биографией председателя КНР и лояльным статьям о нем. В начале августа представители ByteDance в блоге компании анонсировали "общедоступную поисковую систему, которая создаст идеальный пользовательский интерфейс с нуля".
Обновлено в 09:40
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17