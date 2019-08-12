Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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