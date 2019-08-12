Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»ТАСС 11:11
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях, передает УНИАН.
Обновлено в 12:46
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Футбол
Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным
Обновлено в 12:03
Общество
Ко Дню города в Москве вокруг «Ямы» на Хохловской площади может появиться трехметровый забор
Заказчик проекта попросил, чтобы забор был интерактивным и народ не интерпретировал его как ограничение свободы.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Авто
«Заниженный» Maserati Levante похож на Subaru WRX
Заниженная стойка подчеркивает тот факт, что автомобиль больше похож на большой хэтчбек, чем на что-либо другое, а более старая Subaru WRX является очевидной «музой».
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Фото новой подруги бывшего мужа Ани Лорак нашли на сайте эскорт-услуг
Фотографию новой подруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу обнаружили на зарубежном сайте так называемых эскорт-услуг.
Обновлено в 09:25
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» в первом раунде Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» обыграла представителя третьего немецкого дивизиона в первом раунде национального Кубка.
Обновлено в 16:39
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
«Веселое мракобесие»: Тодоренко показала пляшущих гостей на своей свадьбе
Регина написала в блоге: «Приехала в Одессу, начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие».
Обновлено в 16:12
Общество
В Мурманске почтили память моряков атомной подводной лодки «Курск»
Сегодня в Мурманске у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» прошел митинг, посвященный 19-ой годовщине гибели экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 05:30
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19