Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»ТАСС 11:11

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.
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