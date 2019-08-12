Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»ТАСС 11:11
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
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Четыре человека погибли в аварии на 159-м километре Рижского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД России.
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На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
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Обновлено в 09:38
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Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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Армия и оружие
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В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
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Происшествия
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Тринадцать человек пострадали в результате падения снарядов в столице Ирака Багдаде после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.
Обновлено в 14:04
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В августе 2000 года в Баренцевом море затонул подводный крейсер «Курск».
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