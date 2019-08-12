Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»ТАСС 11:11
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на год.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.
Обновлено в 14:17
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Энергетика
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Общество
Несколько тысяч демонстрантов парализовали работу аэропорта в Гонконге
Обновлено в 16:09 Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы, поскольку в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих, сообщает The Аssосіатеd Press со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Ровно 19 лет назад затонула АПЛ «Курск»
Субмарина затонула 12 августа 2000 года, и в результате трагедии погибло 118 человек.
Обновлено в 02:50
Общество
Продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700% из-за непогоды
В столице за последние три недели продажи дождевиков и свитеров выросли на 700% и 417% по сравнению с обычным для этого сезона уровнем продаж, причиной стала холодная дождливая погода, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков онлайн-ретейлера Wildberries.
Обновлено в 15:27
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Армия и оружие
Норвежские истребители заинтересовались российскими бомбардировщиками
Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 12:58
Авто
Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
Политика
Болтон заявил о готовности США поддержать Brexit без сделки
Помощник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит решение Лондона о выходе из Европейского союза без сделки.
Обновлено в 15:30
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Авто
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Премьера нового универсала Peugeot 508 состоялась в рамках Парижского автосалона осенью 2018 года.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Наука
Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено в 04:50