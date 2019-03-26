Бывший футболист «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»Soccer.ru 08:50

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может перейти в "Барселону" ближайшим летом, об этом сообщают СМИ. Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде лично заинтересован в переходе 27-летнего футболиста.

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Бывший футболист «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

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