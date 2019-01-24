Футбол

Бывший футболист «Спартака» Попов подписал контракт «Ростовом»ТАСС 20:43

Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником московского "Спартака" Ивелином Поповым. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды. Отмечается, что соглашения с болгарским футболистом рассчитано на 2,5 года.
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